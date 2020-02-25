Лавров: Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Европы молча попустительствуют кощунственной войне с памятниками в честь героев борьбы против нацизма. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории. Цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления. Молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к воплощению в жизнь теории расового превосходства", - сказал министр.

Он отметил усиливающуюся в мире тенденцию к "пересмотру не только решений Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанных итогов Второй мировой войны", попытки чего совершаются в угоду узкокорыстным интересам. "Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества", - подчеркнул Лавров.

Распространение нацисткой идеологии

Страны Запада потакают распространению нацисткой идеологии за счет того, что отказываются повлиять на государства Прибалтики, в которых свободно чувствуют себя экстремистские группы, распространяющие идеи нацизма, расовой нетерпимости и ксенофобии.

"Призываем Запад повлиять на своих протеже [прибалтийские страны]. В ответ слышим стыдливые ссылки на заботу о свободе слова и мирных собраний, - сказал Лавров. - На деле получается, что западные демократии тем самым дают зеленый свет на распространение нацистской идеологии, восхваление нацистских пособников, факельные шествия под знаменами "Ваффен СС". Подобная "политкорректность", по сути, оправдывает человеконенавистническую идеологию".

Глава российского дипведомства констатировал, что в странах Прибалтики подавление свободы СМИ, преследование инакомыслия и попрание прав представителей национальных меньшинств, включая позорный феномен безгражданства, стало обычным явлением. "Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии", - резюмировал министр.