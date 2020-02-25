Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

По его словам, международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов, так как сегодня в позиции некоторых коллег "преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок". "Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе, - отметил Лавров. - Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Министр выразил серьезную озабоченность в связи с попытками использовать религиозный фактор в качестве инструмента геополитических игр. "Усиливаются межконфессиональные разломы, все чаще оскверняются религиозные святыни в различных регионах мира. Верующие и священнослужители подвергаются нападениям, гонениям, убийствам, - пояснил он. - В ряде стран Ближнего Востока резко сократилось, а то и почти полностью исчезло присутствие христиан, живших там веками".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Ранее Лавров заявил журналистам, что Москва будет "категорически противодействовать" любым попыткам оправдать террористов.