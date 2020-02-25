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Кризис в Сирии

Лавров считает капитуляцией разговор о перемирии с террористами в Идлибе

По словам дипломата, международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов, так как в позиции некоторых коллег "преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок"
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© Александр Щербак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Разговор о возможном заключении договора о перемирии с террористами в Идлибе является капитуляцией перед ними и поощрением их деятельности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

По его словам, международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов, так как сегодня в позиции некоторых коллег "преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок". "Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе, - отметил Лавров. - Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности в грубейшее нарушение универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Министр выразил серьезную озабоченность в связи с попытками использовать религиозный фактор в качестве инструмента геополитических игр. "Усиливаются межконфессиональные разломы, все чаще оскверняются религиозные святыни в различных регионах мира. Верующие и священнослужители подвергаются нападениям, гонениям, убийствам, - пояснил он. - В ряде стран Ближнего Востока резко сократилось, а то и почти полностью исчезло присутствие христиан, живших там веками".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Ранее Лавров заявил журналистам, что Москва будет "категорически противодействовать" любым попыткам оправдать террористов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияКризис в Сирии
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