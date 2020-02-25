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Слуцкий: призывая к санкциям против РФ, демократы "смещают фокус" с предвыборной борьбы

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения представителей Демпартии США "голословными и бездоказательными"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Призывы сенаторов от Демократической партии США к введению новых санкций против России могут быть направлены на отвлечение внимания общественности от внутрипартийной предвыборной борьбы демократов. Такое мнение во вторник высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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В понедельник американский новостной портал Axios сообщил, что группа влиятельных сенаторов-демократов потребовала от госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России и президента РФ Владимира Путина за приписываемое Москве "вмешательство в американские выборы".

"Демократы пытаются в очередной раз поставить президента [США Дональда] Трампа в неудобное положение или сместить фокус общественного мнения от хода предвыборной кампании в самой Демократической партии", - сказал журналистам Слуцкий.

Российский парламентарий в очередной раз назвал обвинения представителей Демпартии голословными и бездоказательными. "Причем представители Демпартии и мейнстримовские СМИ пытаются приписать так называемую "российскую поддержку" и действующему главе государства, и фавориту демократов Берни Сандерсу, невзирая на сообщения об отсутствии каких-либо данных американской разведки о готовящемся вмешательстве", - отметил депутат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, ДональдСандерс, БерниПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, СтивенВыборы президента США - 2020
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