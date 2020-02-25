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Лавров в Женеве провел встречу с главой МИД Армении

Зограб Мнацаканян поблагодарил за возможность встретиться и обсудить некоторые "ключевые вопросы"

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник в Женеве встречу с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.

Глава МИД Армении поблагодарил за возможность встретиться и обсудить некоторые "ключевые вопросы".

Предыдущие переговоры министров состоялись в ноябре во время визита Лаврова в Ереван.

Глава российского дипведомства прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и для выступления на Конференции по разоружению. В понедельник он провел встречу с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой обсуждалась ситуация в Сирии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичШвейцария
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Лавров встретился в Женеве с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
Переговоры прошли в закрытом для прессы формате
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