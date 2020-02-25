20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 26 февраля обсудит на коллегии МВД основные задачи полиции на 2020 год

Также в среду российский лидер проведет встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. "Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также в этот день российский лидер проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В мероприятии примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на этой встрече может быть поднят вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Лавров встретился в Женеве с госсекретарем по иностранным делам Сан-Марино
Переговоры прошли в закрытом для прессы формате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС