Путин 26 февраля обсудит на коллегии МВД основные задачи полиции на 2020 год

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. "Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Также в этот день российский лидер проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. В мероприятии примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что на этой встрече может быть поднят вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.