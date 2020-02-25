20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

В Конституцию предложили внести участие госорганов в формировании местного самоуправления

Согласно предлагаемым поправкам, особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и на других территориях будут устанавливаться федеральным законом
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Органы государственной власти будут иметь право участвовать в формировании органов местного самоуправления. Соответствующие поправки к законопроекту о изменениях в Конституцию были во вторник внесены в думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщил его председатель Павел Крашенинников.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

"Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом", - сказал он, уточнив, что такие положения уже есть в федеральных законах, теперь они поднимаются на конституционный уровень. Кроме того, документ предусматривает, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Помимо этого, в комитет поступила поправка, согласно которой в статье 132 Конституции РФ предлагается уточнить, что органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законами "отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств". В основном законе также предлагается прописать, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются на федеральном уровне, а их территории будут определяться с учетом исторических и иных местных традиций.

"Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом", - добавил Крашенинников, пересказывая содержание поправок.

В Конституции также предложено уточнить, что органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи. Глава комитета напомнил, что данная инициатива была выдвинута президентом Национальной медпалаты, главой Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

По словам Крашенинникова, "предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории". Поправки будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний комитета, который на данный момент готовит законопроект о внесении изменений в Конституцию ко второму чтению. Авторами поправок выступили сам Крашенинников, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член СФ Светлана Горячева.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичКлишас, Андрей АлександровичГорячева, Светлана ПетровнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Мэр Нижнего Новгорода уволил главу района, который подозревается в получении взятки
Исполнять обязанности главы Канавинского района города будет Александр Кулагин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС