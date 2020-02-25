Эксперт: несмотря на противоречия, у России и Японии есть потенциал для развития отношений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Споры вокруг принадлежности южных Курильских островов, отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны и влияние Вашингтона на Токио являются главными препятствиями для развития российско-японских отношений, однако потенциал для укрепления сотрудничества есть. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

"Если делать краткий обзор и особенно акцент на сегодняшний и завтрашний день в этих отношениях, я бы выделил три взаимосвязанные проблемы. Это сложный островной вопрос, отношения Японии со своим "старшим" партнером и союзником в лице США, предполагающие зависимость Токио от Вашингтона, и отсутствие мирного договора", - сказал эксперт, комментируя в день 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами перспективы сотрудничества Москвы и Токио.

По его словам, эти три фактора связаны между собой, и, если убрать один компонент, например, американский фактор, это "значительно облегчило бы разрешение территориального спора и подписание мирного договора".

Аналитик также обратил внимание на то, что подписание мирного соглашения между странами на сегодняшний день маловероятно, поскольку Япония не собирается отказываться от своих претензий на южнокурильские острова, а Россия ни при каких обстоятельствах не станет передавать кому-то часть своей территории. К тому же, напомнил Лузянин, вопрос неотчуждения территорий фигурирует в числе поправок, вносимых в Конституцию России.

"Главный принципиальный вопрос, который японцы должны понять, что Россия не может идти на де-юре или де-факто пересмотр итогов Второй мировой войны [в вопросе принадлежности южнокурильских островов], которые сама Япония еще с Сан-Францисского мирного договора официально признала, - указал собеседник агентства. - Какие-либо ревизии, изменения статуса-кво будут означать фактически ревизию итогов Второй мировой войны и установленных по ее итогам границ. Это с международно-правовой точки зрения невозможно на сегодняшний день".

Потенциал для сотрудничества

В то же время, указал Лузянин, несмотря на все сложности, Россия и Япония имеют большой потенциал для укрепления сотрудничества. По его словам, многие страны успешно развивают двустороннее взаимодействие даже при отсутствии мирного договора.

Токио, по мнению эксперта, в отношениях с Москвой мог бы использовать модель взаимодействия Южной Кореи с Россией. Ведь Сеул также является союзником Вашингтона и сильно зависит от американцев в ряде вопросов, но это никак не сказывается на отношениях с российской стороной. "Южнокорейские санкции в отношении России абсолютно формальные, - обратил внимание Лузянин. - Существует безвизовый режим для россиян на определенный срок, есть хорошие совместные наработки по урегулированию на Корейском полуострове. Поэтому российско-японские отношения могли бы вобрать опыт российско-южнокорейских".

Кроме того, аналитик указал на необходимость четкого разделения экономических и политических вопросов в отношениях Москвы и Токио. "Японцам выгодно развивать сотрудничество с Россией, совместно осваивать и инвестировать в земли Сибири и Дальнего Востока. Этот трек должен развиваться, насыщаться и углубляться, здесь не должно быть политики", - резюмировал эксперт, добавив, что Москва также крайне заинтересована в японских инвестициях для развития дальневосточного региона.