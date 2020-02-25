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Предложения по изменениям в Конституции

СФ 26 февраля утвердит порядок рассмотрения закона о поправке к Конституции

Сенаторы приняли решение не вносить изменения в регламент палаты, а урегулировать вопрос отдельным постановлением

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации намерен на пленарном заседании в среду утвердить проект постановления верхней палаты о порядке рассмотрения закона о поправке к Конституции РФ и определить, что сенаторы будут дважды голосовать за документ при его обсуждении.

Во вторник комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал соответствующий проект постановления и рекомендовал палате одобрить его в среду.

"Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на [общероссийское] голосование. Поэтому нам придется дважды голосовать за этот текст. То есть текст поправки голосуется отдельно и отдельно голосуется закон в целом", - пояснил глава комитета СФ Андрей Клишас.

Он отметил, что сенаторы приняли решение не вносить изменения в регламент палаты, а урегулировать вопрос отдельным постановлением. Оно будет действовать до тех пор, пока не будет завершена парламентская процедура, связанная с рассмотрением.

Согласно документу, комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству обобщает предложения комитетов СФ по проекту указанного закона и готовит заключение. При этом на заседании СФ будет рассмотрено заключение Общественной палаты (ОП) РФ по результатам общественной экспертизы законопроекта в случае его поступления в верхнюю палату парламента, а членам ОП РФ будет предоставлено слово для выступления. Кроме того, на заседание СФ по решению Совета палаты могут быть приглашены уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, генеральный прокурор РФ и другие должностные лица.

Рассмотрение в региональных парламентах

После голосования по закону на заседании палаты председатель СФ направит закон в региональные парламенты для рассмотрения. Вопрос об установлении результатов рассмотрения ими закона включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания палаты после рассмотрения парламентами субъектов РФ этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации.

"Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения этого закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ принимается большинством голосов от общего числа членов СФ. В случае, если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - сообщил Клишас.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Изначально второе чтение документа намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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