В Думу внесли поправки о порядке всероссийского голосования по изменениям в Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во вторник внесла на рассмотрение профильного думского комитета по госстроительству и законодательству поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, касающиеся порядка проведения всероссийского голосования. Об этом журналистам сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.

Данные предложения должны быть включены во вторую статью внесенного президентом РФ законопроекта об изменениях в Конституции. Первая часть документа касается непосредственно изменений в основном законе, а вторая - общероссийского голосования, на которое эти изменения будут вынесены. "Указывается, что назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование", - сказал Крашенинников.

В случае, если общероссийское голосование будет назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим, отмечается в поправках. Участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Согласно поправкам, участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать к нему. Сам процесс должен быть максимально удобным для участников.

Обязанность по подготовке и проведению голосования возлагается на Центризбирком, избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные и участковые избиркомы. Их решения будут обязательными для органов госвласти, должностных лиц, организаций и граждан РФ. ЦИК должен будет в течение трех дней после указа президента РФ о проведении голосования утвердить его порядок, а также схему финансового обеспечения. На ЦИК также возлагается обязанность по информированию граждан.

При этом отдельно оговаривается, что Центризбирком должен предоставить гражданам возможность ознакомиться с текстом поправок в Конституцию, которые до этого уже пройдут голосование в Госдуме, Совете Федерации и заксобраниях регионов. ЦИК также установит порядок аккредитации журналистов, утвердит бюллетень и подведет итоги голосования.

Согласно поступившим в комитет поправкам, власти субъектов РФ и местного самоуправления смогут выделить из своих бюджетов средства на оказание содействия избиркомам. При этом для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы возможности портала госуслуг, иных государственных информационных систем, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий - возможности для дистанционного электронного голосования.