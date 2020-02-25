Общественная палата будет назначать наблюдателей на голосование по Конституции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с региональными палатами будет назначать наблюдателей за ходом общероссийского голосования по изменениям в Конституции. Соответствующую поправку к законопроекту об изменениях в основной закон внесла на рассмотрение думского комитета по госстроительству и законодательству во вторник группа депутатов и сенаторов.

"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей", - сказал журналистам один из авторов поправок, глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в четверг сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправках к Конституции. По его словам, палата будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание. В свою очередь, руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев впоследствии отметил, что количество общественных наблюдателей на голосовании значительно превысит 150 тыс. человек.