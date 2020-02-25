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Предложения по изменениям в Конституции

Общественная палата будет назначать наблюдателей на голосование по Конституции

Их количество может превысить 150 тыс. человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с региональными палатами будет назначать наблюдателей за ходом общероссийского голосования по изменениям в Конституции. Соответствующую поправку к законопроекту об изменениях в основной закон внесла на рассмотрение думского комитета по госстроительству и законодательству во вторник группа депутатов и сенаторов.

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"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей", - сказал журналистам один из авторов поправок, глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинников.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в четверг сообщил, что комиссия в ближайшее время заключит соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на общероссийское голосование по законопроекту о поправках к Конституции. По его словам, палата будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание. В свою очередь, руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев впоследствии отметил, что количество общественных наблюдателей на голосовании значительно превысит 150 тыс. человек.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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