Лавров провел встречу с руководителями международных организаций при ООН в Женеве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководители международных организаций и органов системы ООН, расположенных в Женеве, обсудили в ходе встречи во вторник двустороннее взаимодействие, а также проблематику многостороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный и плодотворный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, затрагивающих взаимодействие России с данными органами системы ООН и проблематику многостороннего сотрудничества в этих международных организациях в целях решения практических вопросов в соответствии с возложенными на них мандатами", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, на встрече присутствовали генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер, специальный посланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, специальный посланник генсека ООН по Ливии Гасан Саламе, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова.