В "Единой России" создадут аппарат председателя партии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"В среду, 26 февраля, президиум генсовета "Единой России" примет решение о создании данной структуры. Аппарат займется обеспечением работы Дмитрия Медведева по партийной линии и координацией управлений Центрального исполнительного комитета по повестке председателя", - указывается в сообщении.

В нем уточняется, что аппарат возглавит Жанна Одинцова, которая "переходит на работу в партию с должности помощника председателя правительства РФ".