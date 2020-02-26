Путин проведет встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В этот день [26 февраля] российский лидер проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ", - говорится в сообщении Кремля. В мероприятии примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ может быть включен в повестку этой встречи. "Можно предположить, что, если этот вопрос будет поставлен в повестку дня, он будет обсужден", - подчеркнул Песков.

Предыдущая встреча Путина с рабочей группой состоялась 13 февраля, на ней прозвучал ряд инициатив, которые прорабатываются в качестве поправок к основному закону. Как сообщил во вторник сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, на предстоящей встрече планируется "обсуждать тексты, поправки, которые уже наработаны". По его словам, рабочая группа "выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста [изменений в Конституцию]".

По данным парламентария, на конец прошлой недели в общей сложности поступило более 600 предложений, из них в профильный думский комитет - более 260, часть из них уже рекомендована к принятию. Для сравнения: число поправок, поступивших к моменту предыдущей встречи президента с рабочей группой, составляло около 400.

Большое количество поступающих предложений обусловило смещение сроков рассмотрения президентского законопроекта о поправке к Конституции: изначально его второе чтение намечалось на 11 февраля, однако впоследствии срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем - до 2 марта. На предыдущей встрече с рабочей группой Путин отмечал, что спешить с рассмотрением документа не стоит, "все должно быть основательно".

Работа над поправками

В число поправок, уже поддержанных профильным думским комитетом, вошел, например, блок изменений, касающихся президента и правительства РФ.

В частности, в Конституции предлагается прописать, что глава государства "осуществляет общее руководство правительством РФ", а премьер-министр несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий, перечень которых будет расширен. В частности, согласно поправкам, в него могут войти обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, господдержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала, охрана окружающей среды, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным, развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры. Кроме того, кабмин должен будет заниматься обеспечением выполнения национальных проектов и федеральных программ, участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики, поддержкой волонтерского движения. Помимо этого, рекомендованными к принятию поправками запрещается председателю правительства РФ и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

Внесенными на рассмотрение думского комитета поправками также предполагается уточнить процедуру роспуска Госдумы президентом, компетенцию Совета безопасности РФ, прописать цели формирования Администрации главы государства и установить, что президент "обеспечивает гражданский мир и согласие в стране".

Отдельный блок изменений, поступивших в думский комитет во вторник, касается муниципальной власти. В нем, в частности, предлагается установить возможность органов госвласти участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ), и прописать, что МСУ может наделяться федеральным или региональным законами "отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств". По словам Крашенинникова, "предлагаемые поправки позволят более эффективно выстроить систему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправлении в целях решения общих задач по обеспечению интересов населения на соответствующей территории". В послании Федеральному собранию 15 января Путин обращал внимание на необходимость закрепить в Конституции "принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами". Обращая внимание на существующий разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, он Констатировал, что такая "запутанность полномочий" отрицательно сказывается на людях, приводит к проблемам в образовании, здравоохранении и в других сферах.

В рабочей группе обсуждаются и предложения, озвученные на предыдущей встрече с Путиным, среди них - конституционный запрет на отчуждение территорий РФ. Соответствующая инициатива была выдвинута артистом Владимиром Машковым и поддержана главой государства. Как уточнял Крашенинников, помимо этого изменения законодателями будут подготовлены поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение такого запрета. При этом депутат пояснял, что поправка не будет распространяться на переговоры о госгранице.

Многие из предложенных изменений не войдут в текст Конституции, однако будут предложены для совершенствования отраслевого законодательства. Кроме того, по прогнозу Крашенинникова, после внесения изменений в основной закон потребуются поправки более чем в 50 законодательных актов.

Менять преамбулу не будут

Накануне рабочая группа по сути поставила точку в дискуссии о том, стоит ли менять преамбулу Конституции. Ранее неоднократно звучали предложения вписать именно в эту часть основного закона ряд новелл, в том числе касающихся вопросов семьи, патриотического воспитания. Однако, как заявил Крашенинников, "на данный момент" преамбулу решено не трогать.

Как пояснял ранее другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, часть предложений, которые "поступали в преамбулу, может быть отражена в нормативной части Конституции". По его словам, это могут быть нормы, касающиеся "традиционных ценностей, вопросов исторической памяти, закрепления брака как союза мужчины и женщины".

Сложности с внесением изменений в преамбулу обусловлены тем, что прописанный в Конституции порядок ее изменений не оговаривает схему относительно преамбулы. Иными словами, как отмечал Клишас, в нынешней редакции основного закона "четко не написано: можно ее [преамбулу] поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно". Он не исключал, что членами рабочей группы придется обращаться в Конституционный суд РФ по этому вопросу.

Кроме того, парламентарий акцентировал внимание на том факте, что преамбула должна консолидировать население страны и при ее изменении необходимо "достичь очень высокой степени общественного консенсуса по поводу новых формулировок".

Дата и процедура голосования

По словам сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, уже 26 февраля должна стать известна дата проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.

По данным Крашенинникова, уже 27 февраля этот вопрос обсудит профильный думский комитет. Накануне в Госдуму поступил пакет поправок, регламентирующий проведение такого голосования, в том числе прописывающий полномочия Центризбиркома и нижестоящих комиссий, осуществление наблюдения, вопросы финансирования и информирования.

Оговаривается, что назначение голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование. Ранее Крашенинников прогнозировал что бюллетень для проведения голосования будет "очень простой". "Там будет написано: "Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?" и ответы "да" или "нет", - рассказывал он.

Планируется, что в голосовании смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением "признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда". По словам главы ЦИК РФ Элла Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку "нет периода выдвижения кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации кандидатов". Она уточняла, что "голосование будет проходить на привычных для избирателей участках", будет "использована система избирательных комиссий, будут применены, в основном, все привычные механизмы - 14,5 тыс. Комплексов обработки избирательных бюллетеней будет задействовано, будет QR-кодирование".

По данным Крашенинникова, голосование пройдет до 1 мая, "это будет выходной" день. Как следует из внесенных в нижнюю палату парламента поправок, "в случае если общероссийское голосование назначено на рабочий день, такой день объявляется нерабочим". На предыдущей встрече с рабочей группой на этот момент обращал внимание президент РФ.

Дата и порядок проведения голосования, подведения его итогов будут вписаны во вторую статью президентской поправки к Конституции РФ.