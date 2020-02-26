СФ рассмотрит законы о расширении программы маткапитала и горячем питании для школьников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации рассмотрят на пленарном заседании в среду законы о расширении программы материнского капитала и о бесплатном горячем питании для учеников младших классов.

Сенаторы также планируют утвердить проект постановления о порядке рассмотрения верхней палатой закона о поправке к Конституции РФ.

Материнский капитал

Сенаторы планируют обсудить закон, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию. Закон продлевает действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией. Кроме того, капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

Срок выдачи сертификата сокращается с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств капитала: с 30 до 10 дней. Устанавливается, что право на получение капитала на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года. Одинокие отцы двух и более детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Горячее питание

Также в среду будет рассмотрен закон, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Поэтапное введение новой системы будет происходить с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.

Законопроект одновременно устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления, этим должна заниматься непосредственно указанная организация. Школы и детские лагеря обязываются размещать на своих сайтах ежедневное меню и учитывать предоставляемые родителями сведения о состоянии здоровья ребенка.

Инициативой также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Ряд новелл выходит за пределы вопроса школьного питания и касается обеспечения трехразовым питанием и таких социальных групп, как инвалиды и пациенты социальных учреждений. Запрещается обращение опасных или некачественных, фальсифицированных продуктов, продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость, которые не имеют предусмотренной законодательством маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений.

Как отметил накануне рассмотрения закона глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии Алексей Майоров, реализация норм закона окажет положительное влияние на здоровье подрастающего поколения и станет значительным вкладом в реализацию мероприятий Десятилетия детства.

Поправка к Конституции

В среду Совет Федерации планирует также утвердить проект постановления о порядке рассмотрения закона о поправке к Конституции РФ и определить, что сенаторы будут дважды голосовать за документ при его обсуждении.

Как пояснил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в преддверии рассмотрения документа, такое постановление необходимо принять, так как в законе содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и порядок, который будет сопровождать принятие поправки, в частности, речь идет о вынесении изменений на общероссийское голосование. "Поэтому нам придется дважды голосовать за этот текст. То есть текст поправки голосуется отдельно и отдельно голосуется закон в целом", - сказал сенатор.

В документе определяется, что после голосования на заседании палаты председатель СФ направит закон в региональные парламенты для рассмотрения. Вопрос об установлении результатов рассмотрения ими закона будет включен без обсуждения и голосования в повестку дня заседания Совфеда после рассмотрения парламентами субъектов РФ этого закона и представления соответствующих постановлений в верхнюю палату парламента.

Кроме того, члены Совета Федерации планируют обсудить законы о почетном звании "Город трудовой доблести", об упрощении получения местными органами власти данных о владельцах автомобилей, об увеличении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также об исключении административной ответственности для всех случаев использования нацистской атрибутики или символики, равно как и символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки их пропаганды или оправдания.

Также в повестке заседания СФ значится выступление президента ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского о роли организации в реализации национального проекта "Цифровая экономика". В рамках постоянной рубрики СФ "Час субъекта РФ" перед сенаторами выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель областной Думы Андрей Хапочкин.