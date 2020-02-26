Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести в арбитраж вопрос о невыдаче виз США представителям России, решение будет принимать генсек организации Антониу Гутерриш. Об этом сообщил ТАСС российский дипломатический источник по итогам состоявшегося во вторник экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания.

"В соответствующей резолюции Генассамблеи закреплено понятие "определенного срока", который должен пройти, прежде чем дело перейдет в арбитраж. Российский представитель заявил, что этот период истек, необходимо идти в арбитраж, - сказал собеседник агентства. - Представитель ООН сказал, что доложит об этом генеральному секретарю, и он будет принимать решение".

В ходе заседания зампостпреда РФ Геннадий Кузьмин также напрямую обратился к представителю США с вопросом о том, будет ли выдана виза главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению Константину Воронцову. Заседание уже было перенесено на 10 дней и намечено на 27 февраля. "Представитель США в ответ промолчал, фактически не дав никаких гарантий", - информировал дипломатический источник.

Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. С начала 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США не выдали визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня. В декабре ГА ООН приняла резолюцию с призывом к американской стороне прекратить невыдачу или задержку с предоставлением виз дипломатам ряда государств, включая Россию, Иран и Венесуэлу, прибывающим на мероприятия по линии всемирной организации.