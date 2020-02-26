МИД РФ: судебные споры докажут, что РФ выполняет все международные спортивные требования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин считает, что спортсмены Российской Федерации имеют право участвовать во всех международных соревнованиях. Такое мнение он высказал в интервью газете "Известия" в среду.

"Мне кажется, что в конечном счете должна восторжествовать правда, процессы, которые сейчас идут, - арбитражные суды и так далее - покажут, что Российская Федерация исполняет все требования олимпийского движения и иных международных спортивных организаций и имеет полностью заслуженное право претендовать на то, чтобы наши спортсмены участвовали во всех международных мероприятиях", - сказал заместитель министра, отвечая на вопрос о том, является ли давление WADA на Россию политическим.

Также Вершинин отметил, что не считает проведение соревнований международного уровня возможным без участия российских спортсменов. Замминистра не исключает наличие желания нанести России политический или спортивно-политический ущерб, несмотря на то, что эти попытки не приводят к результатам.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.