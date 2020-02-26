Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу, а не только ругать власть

"Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это [оппозиционеры] именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер подчеркнул, что критика нужна, но ее одной недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Современные средства коммуникации позволяют донести любую точку зрения до электората, при этом совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции, отметил Путин. "Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения", - рекомендовал президент, добавив, что с помощью интернета и СМИ любая позиция будет доведена до миллионов граждан. Он заверил, что "интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, придут [туда], где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью".

Путин сделал акцент на том, что различные несанкционированные акции используются, чтобы провоцировать силовые структуры, что в свою очередь вызывает широкий общественный резонанс. "А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками и потом чтобы вы меня об этом спросили, - заявил глава государства. - В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они [оппозиционеры] такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление".

Летом 2019 года в Москве прошли несколько массовых акций протеста, участники которых были недовольны развитием кампании по выборам депутатов Московской городской думы. Некоторые акции не были санкционированы, их участники были задержаны и привлечены к ответственности. Владимир Путин отмечал, что участники митингов, устроившие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов во время таких мероприятий, должны понести положенное по закону наказание.

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