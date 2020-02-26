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В МИД РФ заявили, что американцы принуждают арестованных граждан РФ к самооговору

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин уточнил, что Россия продолжит поднимать эту тему на международной арене

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин считает, что арестованных в США российских граждан американцы принуждают к заявлениям и самооговору. Такое мнение он высказал в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"<…>Американцы абсолютно не утруждаются какими-либо цивилизованными методами общения с российскими гражданами - их принуждают к заявлениям, самооговору и так далее. Мы этого не принимаем, осуждаем и считаем, что это полностью противоречит попыткам американцев представить себя в роли последователей демократических ценностей, в том числе в правозащитной и правоохранительной областях", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о незаконно арестованных американцами на территории третьих стран гражданах РФ - Константине Ярошенко, Викторе Буте и Романе Селезнёве.

Вершинин добавил, что такие вопросы ставятся в резкой форме при каждом контакте с американцами. МИД РФ продолжит поднимать эту тему на международной арене, в том числе Женеве на Совете по правам человека и в Нью-Йорке. Заместитель министра подчеркнул, что эти случаи вызывают в российском МИД возмущение, негодование и осуждение.

"Я считаю, что соглашения об экстрадиции должны быть в обойме нормальных отношений с нормальными странами. Другое дело, что это двустороннее движение - мы должны видеть шаги навстречу со стороны других государств. Плюс к этому понятно, что эти соглашения требуют очень серьезной внутриведомственной координации в любой стране: России, США, других местах. Могу только подтвердить, что все эти наши люди находятся в зоне повышенного внимания", - подчеркнул Вершинин.

Россияне Селезнев, Бут и Ярошенко

Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на являющийся владением США остров Гуам, откуда его депортировали в Сиэтл (штат Вашингтон). В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве.

21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 млн долларов. В декабре 2017 года Министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке, а потом экстрадирован в США. Его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии" и в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в 15 млн долларов.

В 2010 году в Либерии был арестован, а затем доставлен в США летчик Константин Ярошенко. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. В 2011 году его приговорили к 20 годам лишения свободы.

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РоссияВершинин, Сергей Васильевич
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