Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы

"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он в четверг интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии".

Отвечая на вопрос эксперта, где он собирается работать, Сурков сказал: "Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не на расхват. Скорее, наоборот - потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача".