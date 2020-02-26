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Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы

Бывший помощник президента России заявил, что ему нужно "осмотреться" и "потолкаться по рынку"
Владислав Сурков Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Владислав Сурков
© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит заниматься политикой, но пока не определился с местом работы.

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"Буду, конечно. Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду", - сказал он в четверг интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании "Актуальные комментарии".

Отвечая на вопрос эксперта, где он собирается работать, Сурков сказал: "Слушай, не торопи меня. Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не на расхват. Скорее, наоборот - потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача".

Теги
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