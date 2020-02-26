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Слуцкий назвал очередные санкции США неправомерными

Рестрикции могут усилить напряженность, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Санкции, введенные США в отношении 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции в том числе за якобы поддержку иранской ракетной программы, носят противоправный характер и могут послужить негативным сигналом для Тегерана. Об этом журналистам в среду заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США превратили санкции в инструмент навязывания своих интересов миру и обеспечения экстерриториального применения американского законодательства. Очередные рестрикции против 13 иностранных организаций и физических лиц из Китая, Ирака, России и Турции, наложенных в соответствии с законом США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, противоправны, циничны и могут спровоцировать очередной виток напряженности", - сказал он.

Слуцкий напомнил, что "Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки в одностороннем порядке", а теперь США "грозно размахивают "санкционной дубиной". "Это не самый лучший сигнал Тегерану, особенно на фоне консультаций по выполнению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) в Вене", - резюмировал глава комитета.

Согласно распространенному во вторник заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, Соединенные Штаты ввели санкции против 13 физических и юридических лиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. По словам главы американской дипломатии, "данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы". В заявлении упомянут один гражданин КНР, который, по утверждению США, вовлечен в поставки продукции двойного назначения Пакистану. В заявлении не приводятся ни имена россиян, ни названия российских компаний, попавших под новые санкции.

Теги
СШАИракПакистанТурцияРоссияКитайСитуация вокруг ядерной программы ИранаСанкции в отношении РоссииСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПомпео, Майкл (Майк)
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