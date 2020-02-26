Сурков сообщил, что принял решение об отставке добровольно

В опубликованном в среду в издании "Актуальные комментарии" интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на вопрос, сам ли он принял решение об отставке или его попросили написать заявление о ней, Сурков сказал: "Сам. Это была чистая самоволка". "Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился...", - добавил он.

"Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", - сказал Сурков, напомнив, что хотел уйти с госслужбы еще в 2013 году. "Уже тогда понял, что мне нет места в системе, - пояснил он. - Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема". Сурков добавил, что его слова не следует понимать как выражение недовольства или неудовлетворенности: "Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет".

На вопрос, что сказал ему президент России Владимир Путин незадолго до опубликования указа об отставке с поста помощника главы государства, Сурков ответил: "О том, о чем счел нужным говорить президент". При этом он добавил: "Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня".

Сурков также высказал предположение, почему между заявлением об отставке и подписанием указа о ней прошло достаточно много времени. "Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "это они тебе, дураку, дают время одуматься." Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала...".