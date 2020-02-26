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Сурков сообщил, что принял решение об отставке добровольно

Бывший помощник президента РФ пояснил, что не умеет заниматься одним и тем же направлением работы дольше пяти лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков сообщил, что принял решение об отставке добровольно, потому что не умеет заниматься одним и тем же направлением работы дольше пяти лет.

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В опубликованном в среду в издании "Актуальные комментарии" интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову на вопрос, сам ли он принял решение об отставке или его попросили написать заявление о ней, Сурков сказал: "Сам. Это была чистая самоволка". "Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился...", - добавил он.

"Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора", - сказал Сурков, напомнив, что хотел уйти с госслужбы еще в 2013 году. "Уже тогда понял, что мне нет места в системе, - пояснил он. - Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема". Сурков добавил, что его слова не следует понимать как выражение недовольства или неудовлетворенности: "Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет".

На вопрос, что сказал ему президент России Владимир Путин незадолго до опубликования указа об отставке с поста помощника главы государства, Сурков ответил: "О том, о чем счел нужным говорить президент". При этом он добавил: "Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня".

Сурков также высказал предположение, почему между заявлением об отставке и подписанием указа о ней прошло достаточно много времени. "Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "это они тебе, дураку, дают время одуматься." Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала...".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСурков, Владислав Юрьевич
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