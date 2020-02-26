Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва окажет планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля польской делегации необходимое содействие. Об этом ТАСС заявили в среду в МИД РФ.

"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее о планах посетить Смоленск и Катынь в связи с 10-й годовщиной катастрофы Ту-154М, когда погиб президент Польши, и 80-й годовщиной катынской трагедии проинформировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Посольство республики в Москве передало в МИД РФ ноту с просьбой оказать содействие в организации государственного визита.