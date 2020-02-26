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Переговоры о перемирии в Ливии
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Спецпосланник ООН по Ливии передал России проект соглашения между Сарраджем и Хафтаром

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник ООН по Ливии передал России проект соглашения между Сарраджем и Хафтаром - замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Россия не наблюдает у главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара готовности выполнять решения конференции по урегулированию в Ливии, которая состоялась 19 января в Берлине, отметил Михаил Богданов на круглом столе Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии.

"Сейчас крайне важно, чтобы глава ПНС Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Хафтар поддержали базовые принципы урегулирования в военной и политической сферах, о которых удалось договориться на Берлинской конференции. Пока мы этого не очень замечаем, есть проблемы", - сказал он.

Теги
РоссияЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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