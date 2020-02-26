Встреча Владимира Путина с рабочей группой по Конституции. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию.
В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, деятели искусства, науки, а также общественные деятели.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию могут включить в повестку этой встречи.
Предыдущая встреча Путина с рабочей группой состоялась 13 февраля.