Встреча Владимира Путина с рабочей группой по Конституции. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию.

Что предлагают политики и общественные деятели

Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

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В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, деятели искусства, науки, а также общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию могут включить в повестку этой встречи.

Предыдущая встреча Путина с рабочей группой состоялась 13 февраля.