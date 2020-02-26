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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по Конституции. Видеотрансляция

В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, а также общественные деятели

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию. 

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В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, деятели искусства, науки, а также общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что вопрос о дате всероссийского голосования по поправкам в Конституцию могут включить в повестку этой встречи. 

Предыдущая встреча Путина с рабочей группой состоялась 13 февраля.

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Путин, Владимир ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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