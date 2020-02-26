Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым в четверг

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков проведут переговоры в Москве 27 февраля, сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"27 февраля в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, который будет находиться в России с визитом", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что главы государств "обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".

В пресс-службе добавили, что Путин и Жээнбеков примут участие в церемонии открытия Года Российской Федерации в Киргизской Республике и Года Киргизской Республики в Российской Федерации.

Кроме того, в четверг с Жээнбековым встретится и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, они "обсудят актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, транспорте и других областях".