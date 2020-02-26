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Песков назвал личным мнением Суркова его слова об "обнулении" президентских сроков

Он напомнил, что Сурков уже не является сотрудником администрации президента России или другой организации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кремль расценивает слова бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о необходимости начать заново отсчет количества сроков пребывания у власти главы государства после принятия поправок в Конституцию как его личное мнение. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов", - отметил он. Песков напомнил, что Сурков, ушедший в отставку в феврале, уже не является сотрудником администрации президента РФ или другой организации.

Отвечая на вопрос о том, расходились ли взгляды Суркова с позицией Кремля по вопросам ситуации на Украине во время его работы в администрации президента, Песков подчеркнул: "Вы не можете работать в Кремле и иметь позицию, отдельную от того, что устанавливается президентом РФ, это просто невозможно".

В интервью, опубликованном в издании "Актуальные комментарии", Сурков высказал мнение о необходимости заново начать отсчет президентских сроков после внесения поправок в конституцию, так как "это будет уже как бы другой институт президентства".

При этом бывший помощник главы государства отметил, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст конституции, только "читал то, что было в новостях". Ранее глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой "обнуление" прежнего количества президентских сроков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСурков, Владислав Юрьевич
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