Песков заявил, что Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывания Владислава Суркова о том, что принуждение силой к братским отношениям является единственным методом, исторически доказавшим свою эффективность на украинском направлении.

"Нет, такой политики нет", - заявил Песков журналистам, порекомендовав обращаться за разъяснениями подобных высказываний лично к Суркову.

Песков также отметил, что РФ проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей.

"Нет, об этом не может идти речь, - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли вектор украинского направления политики Кремля после ухода с президентского поста Петра Порошенко. - Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации выполнения минских договоренностей".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что минский комплекс мер является безальтернативным документом. "Лишь реализация всех его положений в строго указанной очередности может стать решением этой внутриукраинской проблемы", - подчеркнул Песков. Представитель Кремля добавил, что "это остается константой".

Песков оставил без комментариев высказывания Суркова, который заявил, что не представляет себе возвращения ЛНР и ДНР в состав Украины.