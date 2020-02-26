20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Песков: введение Киевом Дня оккупации Крыма не соответствует реальному положению дел

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Установление на Украине "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об издании указа о "Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", который будет отмечаться на Украине 26 февраля.

"Реакция [Кремля на этот указ] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - сказал Песков. "Мы с такой формулировкой [Киева] категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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