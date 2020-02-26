20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Крым нужен Украине только как территория без людей

Официальный представитель МИД РФ процитировала секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны, который заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Крым для Киева - это просто территория, которая ему нужна без людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

На эту тему

Захарова процитировала секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины "была возможность забрать эти территории", она бы это могла сделать, но в Киеве понимают, что "это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения".

"Хочется поблагодарить Алексея за прямоту, - ответила на это Захарова. - Именно так: Крым - это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что "гражданское население" не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать. А в Донбассе план "забирания территорий без населения" украинские власти пытаются реализовать без оглядки на "огромные жертвы".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Песков заявил, что Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва проводит последовательную политику, направленную на содействие выполнению минских договоренностей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС