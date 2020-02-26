Захарова: Крым нужен Украине только как территория без людей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов признал, что Крым для Киева - это просто территория, которая ему нужна без людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook .

Захарова процитировала секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины "была возможность забрать эти территории", она бы это могла сделать, но в Киеве понимают, что "это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения".

"Хочется поблагодарить Алексея за прямоту, - ответила на это Захарова. - Именно так: Крым - это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что "гражданское население" не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать. А в Донбассе план "забирания территорий без населения" украинские власти пытаются реализовать без оглядки на "огромные жертвы".