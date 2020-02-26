Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил бюджетный комитет Совфеда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду назначил бывшего губернатора Калужской области Анатолия Артамонова председателем комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам. До этого обязанности главы комитета исполняла сенатор от Курганской области Елена Перминова.

Место члена верхней палаты парламента от Калужской области освободилось после досрочного прекращения полномочий члена СФ Юрия Волкова. Он в конце января 2020 года написал заявление об уходе с поста сенатора в связи с переходом на другую работу.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял отставку Артамонова, возглавлявшего Калужскую область с 2000 года, по собственному желанию. Врио главы Калужской области стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша, позже он направил Артамонова в Совет Федерации.