Лавров: России неизвестно о возможной встрече глав МИД "нормандской четверки"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия не получала от кого-либо информации о планах провести встречу глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) за месяц до саммита. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром, главой МИД председательствующей в этом году в ОБСЕ Албании Эди Рамой.

"Я не слышал, кроме как от вас, что планируется через месяц встреча министров нормандского формата", - сказал глава МИД РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Относительно встреч министров нормандского формата мы слышим очень много объявлений. И по Украине, и по сирийским делам объявляются даты, уровень. Для нас это, откровенно говоря, новость", - добавил глава МИД РФ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны "нормандской четверки" планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел за месяц до саммита.

По его словам, Россия готова обсуждать проведение нового "нормандского саммита" только после того, как будут выполнены все решения декабрьской встречи лидеров в Париже. "Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит "нормандского формата". Мы довели до них нашу очень четкую позицию. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию "на земле", разминирование, политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера" и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает, что итоговый документ нового саммита необходимо согласовать и подписать до самой встречи, чтобы не допустить пересмотра договоренностей, как произошло в Париже. "Второе требование - мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности, - продолжил глава МИД РФ. - Я имею в виду ту самую историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент [Украины Владимир] Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками".

Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доклада о жертвах и разрушениях за весь период конфликта на Украине, добавил министр. "От СММ мы ждем сводных данных о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии, а также о положении национальных меньшинств, - отметил он. - Все это входит в мандат миссии ОБСЕ, которая должна работать не только в Донбассе, но и в других районах Украины".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что "албанское председательство, очевидно, видит одним из своих приоритетов содействие выполнению минских договоренностей". "Мы такой подход поддерживаем и будем всячески стремиться использовать и контактную группу, и СММ ОБСЕ на Украине для продвижения вперед", - подчеркнул Лавров.

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