Мишустин: Россия приветствует настрой Словакии на укрепление взаимосвязей двух стран

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует настрой правительства Словакии на дальнейшее укрепление взаимосвязей двух стран вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Глава российского кабмина поблагодарил своего коллегу за направленное ранее поздравление с назначением на новый пост.

"Для нас очень важно, что, несмотря на активный предвыборный период в Словакии, вы нашли возможность приехать к нам в Москву и обсудить актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества. В целом наши отношения развиваются успешно, и мы приветствуем принципиальный настрой возглавляемого вами правительства на дальнейшее укрепление связей с Россией вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что словацкий премьер в прошлом году уже посещал Россию, встречался с премьер-министром и президентом России, а также принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. "Пользуясь случаем, я бы хотел передать вам от него [президента РФ Владимира Путина] привет и наилучшие пожелания", - добавил премьер-министр.

Мишустин заверил своего собеседника, что новый "состав правительства России абсолютно настроен на продолжение конструктивного диалога со словацкими партнерами по вопросам двусторонней повестки дня".