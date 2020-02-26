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Лавров: согласие сторон является необходимым условием косовского урегулирования

Глава МИД России уточнил, что решение этой проблемы должно соответствовать международному праву

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение косовской проблемы должно быть достигнуто непосредственно между сторонами конфликта, соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам Европы Албании Эди Рамой, который является действующим председателем ОБСЕ.

"У нас есть стремление продвигать диалог, который поможет договориться Белграду и Приштине в русле тех принципов, которые заложены в резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, - отметил глава МИД РФ.

По его словам, решение косовской проблемы "должно быть соответствующим международному праву и получить одобрение СБ ООН". "Для этого, конечно, необходимо согласие напрямую задействованных участников переговоров, - подчеркнул Лавров. - Ключевым фактором достижения прогресса явилось бы выполнение давно достигнутой договоренности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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