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Лавров: ОБСЕ может сделать больше для интеграции в Евразии и защиты прав нацменьшинств

По словам главы МИД, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе "может и должна играть более весомую роль в решении насущных международных вопросов"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) способна на большее в деле гармонизации интеграционных процессов на евразийском пространстве и защиты прав национальных меньшинств. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром, главой МИД Албании Эди Рамой, который является действующим председателем ОБСЕ.

"Мы подтвердили готовность РФ к наращиванию сотрудничества на таких направлениях, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий, оргпреступностью, торговлей людьми, - отметил он. - Считаем, что ОБСЕ может сделать больше для гармонизации интеграционных процессов на евразийском пространстве, для обеспечения прав национальных меньшинств, в особенности языковых и образовательных прав, для противодействия антисемитизму, христианофобии, исламофобии".

"Конечно, в свете 75-летия окончания Второй мировой войны мы считаем очень важным отставить в сторону политические разногласия, направить совместные усилия на пресечение героизации нацизма, пресечение попыток поднимать неонацистские настроения в Европе", - продолжил Лавров.

По его словам, в ходе переговоров стороны сошлись во мнении, что ОБСЕ "может и должна играть более весомую роль в решении насущных международных вопросов". "У ОБСЕ для этого есть необходимые инструменты, но не всегда хватает политической воли государств-участников, - обратил внимание глава МИД РФ. - У нас общее мнение, что для укрепления безопасности на нашем общем континенте необходимо развивать равноправный диалог, стремиться к взаимному учету интересов и в целом продвигать позитивную, объединительную повестку дня. Это позволит восстановить столь необходимое доверие между государствами - участниками ОБСЕ".

"Понятно, что на действующем председателе лежит большая ответственность, - подчеркнул российский министр. - И мы почувствовали в диалоге с нашими албанскими коллегами стремление выполнять функцию честного брокера, придерживаться консенсусных подходов, которые будут объединять страны - участницы ОБСЕ, а не добавлять конфронтации, которой и так хватает".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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