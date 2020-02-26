Глава Сахалина поддержал закрепление в конституции запрета на отчуждение территорий РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал предложение при внесении поправок в Конституцию РФ закрепить в документе запрет на отчуждение территорий страны. В состав региона входят Курильские острова, принадлежность части которых остается предметом разногласий России и Японии.

Во вторник рабочая группа по изменениям в конституции предложила закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории РФ, а также призывы к таким действиям. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой одобрил эту идею и предложил поручить юристам сформулировать это должным образом.

"Продолжая тему Курильских островов, считаю необходимым поднять еще один вопрос. Он связан с попытками японской стороны вернуть острова Курильской гряды. Предлагаю закрепить в Конституции РФ невозможность отчуждения территорий России", - сказал Лимаренко, выступая в среду на "Часе субъекта" в Совете Федерации.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.