Вице-губернатор Анна Митянина стала детским омбудсменом по Санкт-Петербургу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду поддержали кандидатуру вице-губернатора города Анны Митяниной на пост детского омбудсмена по городу, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам тайного голосования на должность уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге избрана Анна Владимировна Митянина", - объявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Голосование проходило в два тура. Сначала депутаты проголосовали по каждому кандидату отдельно, в результате наибольшее число голосов "за" набрали Юлия Шик - 33 и Анна Митянина - 28. Во втором туре депутаты голосовали тайно на бюллетенях за двух победителей первого тура. В итоге Митянина получила 26 голосов, Шик - 11.

Выступая перед депутатами, Митянина рассказала, что в случае ее избрания на пост детского омбудсмена, она планирует сфокусировать свою работу на трех направлениях. Это безопасность детства, здоровье детей - в частности, особое внимание Митянина планирует уделить детям, страдающим орфанными заболеваниями. Третий пункт - "создание равных возможностей для всех детей, которые живут в Петербурге".

На посту вице-губернатора Анна Митянина курировала социальную сферу в Петербурге. Ее кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка предложил губернатор города Александр Беглов. С 2009 года по настоящее время должность детского омбудсмена занимала Светлана Агапитова.

Всего на должность уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу претендовало четыре человека. Помимо Митяниной, в списке также была пенсионерка, общественный помощник депутата Заксобрания Дениса Четырбока Ирина Аристова, которую он сам предложил на пост. Также в числе претендентов числилась начальник отдела Межрегиональной благотворительной общественной организации "Центр социальной и правовой помощи" Екатерина Лебедева, кандидатуру которой выдвинула фракция ЛДПР. Петербурженку Юлию Шик, которая на протяжение двух лет боролась за право общаться со своими детьми, увезенными заграницу отцом после развода, выдвинула депутат Заксобрания Елена Киселева.