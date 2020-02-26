Слуцкий назвал пиар-ходом Зеленского введение "Дня сопротивления оккупации Крыма"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести "День сопротивления оккупации Крыма" - это популизм и пиар-ход на фоне падения рейтинга его партии. Такое мнение высказал в среду журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Учреждение Зеленским дня сопротивления оккупации Крыма - акция популизма на фоне недавнего падения рейтингов партии "Слуга народа". Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева", - сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что это решение не имеет никакого отношения к реальности, потому что "Крым никто не оккупировал, полуостров воссоединился с Россией по воле народа на основании итогов референдума, проведенного после госпереворота в Киеве в 2014 году". "И большая стратегическая ошибка Зеленского - причисление к числу аксиом принадлежности Крыма Украине. Крым вернулся домой, в Россию, и оспариванию этот факт не подлежит", - резюмировал депутат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об издании указа о "Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя", который будет отмечаться на Украине 26 февраля.