20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Предложения по изменениям в Конституции
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Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям

По словам президента, поступило уже около 900 предложений о поправках в Конституцию
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.

Глава государства также сообщил, что уже поступило более 900 предложений о поправках в Конституцию. "По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер", - рассказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин уточнил, что предложения касаются практически всех направлений деятельности государства. По его словам, эти идеи поступают от разных людей, "поэтому посвящены важнейшим, но разным темам".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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