МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.

Глава государства также сообщил, что уже поступило более 900 предложений о поправках в Конституцию. "По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер", - рассказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин уточнил, что предложения касаются практически всех направлений деятельности государства. По его словам, эти идеи поступают от разных людей, "поэтому посвящены важнейшим, но разным темам".