20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Предложения по изменениям в Конституции
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Комитет Думы предложит провести второе чтение поправки к Конституции 10 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет предлагать рассмотреть 10 марта во втором чтении законопроект о поправке к Конституции. Об этом в среду сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников.

"Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата. Будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта", - сказал он на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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