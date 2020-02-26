Мишустин утвердил новые правила применения оружия при охране воздушных границ России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление правительства, регламентирующее применение оружия и боевой техники при охране государственной границы РФ в воздушном пространстве. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, он регламентирует расстояние до границ РФ, при пересечении которого неопознанным судном дежурные силы приводятся в готовность №1. "При обнаружении неопознанного воздушного судна, приблизившегося с сопредельной стороны к государственной границе на расстояние 50 км (для Южного и Восточного военных округов - 100 км) и менее и продолжающего полет в направлении государственной границы, или при внезапном обнаружении в 150-километровой полосе от государственной границы над территорией РФ неопознанного воздушного судна приводятся в готовность №1 дежурные силы", - говорится в постановлении. Ранее эти же дистанции фигурировали в других нормативно-правовых актах.

Также, как и утративший силу аналогичный документ 1994 года, оно предусматривает следующие действия Вооруженных сил РФ при пересечении границы неопознанными воздушными судами: в воздух поднимаются дежурные самолеты (вертолеты), принимаются меры к установлению радиосвязи с экипажем неопознанного воздушного судна, выяснения причин нарушения границ и его сопровождения. При отказе подчиниться командам ВС РФ применяется оружие на поражение.

При нарушении государственных границ гражданским или не оснащенным вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы, судно-нарушитель принуждается к посадке. В новом положении, так же, как и в утратившем силу, устанавливается возможность поражения таких типов самолетов только при наличии данных об отсутствии на борту пассажиров или заложников.

Полномочия Вооруженных сил РФ при охране госграниц также прописаны в законе о государственной границе РФ и в положении о применении оружия и боевой техники ВС РФ для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта к закону о противодействии терроризму.

Кроме того, в новом постановлении, в отличие от документа 1994 года, перечислен список средств дежурных сил, назначенных для охраны воздушной границы, куда кроме воздушных средств, входят наземные средства поражения, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, а также корабли и катера.