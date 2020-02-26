Рябков: встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене прошла в конструктивном ключе

Встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене прошла в конструктивном ключе - Рябков.

РФ на встрече в Вене по иранской сделке настаивала на выработке выхода из сложной ситуации, это нашло отклик - Рябков.

На встрече комиссии по ядерной сделке в Вене констатирован прогресс по модернизации реактора в Араке - Рябков.

Санкции мешают проекту в Фордо, но Россия привержена его реализации - Рябков.

"Евротройка" подтвердила на встрече в Вене, что не намерена переносить "иранское досье" на площадку СБ ООН - Рябков.

Россия будет противодействовать возможным попыткам США восстановить в СБ ООН санкции против Ирана - Рябков.

Уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ выше всяких похвал - замглавы МИД РФ Рябков.

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