Путин поддержал наделение КС РФ правом определять, исполнять ли решения иностранных судов

"Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции.

С соответствующим предложением выступил член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Прежде всего, речь идет о том, чтобы расширить полномочия Конституционного суда, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, как это прописано в ваших поправках, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ", - сказал он.

По словам Косачева, в последнее время достаточно много случаев принятия неправовых решений зарубежными судами. Он привел в качестве примера недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. "Обстоятельства дела крайне сомнительны, сам спор вообще не подпадает под юрисдикцию этого арбитража. Оно очевидно политизированное. Не были приняты во внимание ни криминальные обстоятельства создания соответствующих капиталов, ни отсутствие со стороны России ратификации так называемой энергетической хартии, по которой нашу страну и пытаются вовлечь в арбитраж", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что это не единичный случай. "Такого рода деструктивные решения очевидно будут тиражироваться и впредь. И с нашей точки зрения, необходимы исчерпывающие конституционные инструменты защиты российских национальных интересов от такого рода беззастенчивых политических посягательств", - отметил сенатор.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта .