Путин поддержал идею о запрете для высших должностных лиц иметь счета за рубежом

"Я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по изменениям в Конституции.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о запрете для высших должностных лиц, включая министров, сенаторов и губернаторов, иметь иностранные активы и счета за рубежом и предложил расширить список лиц, включив в него и главу государства.

Он отметил, что подобный запрет является ограничением, "но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор: хочет он иметь какие-то активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было". По словам президента, эти связанности могут налагать на должностное лицо ограничения при принятии решений в интересах России.

С предложением о запрете иметь зарубежные счета выступил член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Мы полагаем принципиально важным для высших должностных лиц, отвечающих за обеспечение суверенитета, национальных интересов России, на уровне Конституции ввести ограничения не только по второму гражданству и виду на жительство, но и по обязательствам имущественного характера за рубежом, возможности иметь счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами нашей территории", - сказал сенатор.

Он пояснил, что говорит о высших должностных лицах. "Речь идет о членах правительства, руководителях федеральных государственных органов, высших должностных лицах субъектов федерации, иных руководителях федеральных органов исполнительной власти, сенаторах, депутатах, судьях, прокурорах, уполномоченном по правам человека", - уточнил Косачев.

Парламентарий отметил, что в рабочей группе не считают это ущемлением или ограничением прав. "Это прежде всего защита самих упомянутых должностных лиц от возможного внешнего давления, от шантажа и угроз. И через эту меру - защита прав и интересов всех россиян, которые вверяют им свои судьбы", - сказал Косачев.