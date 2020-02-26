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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Рябков: "евротройка" подтвердила, что не намерена переносить иранское досье в СБ ООН

По словам замглавы МИД РФ, Москва будет противодействовать возможным попыткам Вашингтона восстановить в СБ ООН санкции против Тегерана

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. "Евротройка" (Великобритания, Германия, Франция) на встрече в Вене подтвердила, что не планирует переносить иранское досье на площадку Совбеза ООН. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров.

"Коллеги из "евротройки" изначально заявляли и сегодня это подтвердили вновь, что их целью не является перевод иранского досье вновь в Совет Безопасности ООН", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы разделяем такую позицию. Мы понимаем глубину и тяжесть последствий подобного рода развития [событий] для Совместного всеобъемлющего плана действий и в целом для перспектив решения задач, которые стоят перед международным сообществом на нераспространенческом направлении", - добавил дипломат, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон рассматривает возможность обратиться в СБ ООН с просьбой возобновить режим антииранских санкций.

О США и санкциях против Ирана

Россия и другие ответственные члены мирового сообщества, по словам Рябкова, будут решительно противостоять возможным попыткам США активизировать в Совбезе ООН обсуждение новых санкций и оружейного эмбарго против Ирана.

"Гипотетические попытки США активировать оружейное эмбарго и возобновление санкций в СБ ООН [в отношении Ирана] наткнутся на решительное противодействие с нашей стороны и со стороны других ответственных членов международного сообщества, - сказал Рябков. - В конечном счете СБ ООН не должен превращаться в игрушку в руках Вашингтона".

"Мы этого не позволим [превратить Совбез ООН в инструмент США], мы найдем способы, как этому противопоставить разумную, взвешенную, ответственную линию, которая работала бы на укрепление, во-первых, международно правовых начал в межгосударственных отношениях, во-вторых, на укрепление и защиту особой роли Совета Безопасности как главной структуры, отвечающей за поддержание мира и безопасности, чтобы у США не было соблазна прибегать к приемам, которые, наверное, можно охарактеризовать как недозволенные", - резюмировал Рябков.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию The Washington Free Beacon, которое было опубликовано в воскресенье, заявил, что Вашингтон рассматривают возможность обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой возобновить режим антииранских санкций, который был ранее отменен в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики.

Кроме того, глава Госдепаратмента назвал неприемлемым возможное снятие Совбезом всемирной организации в этом году оружейного эмбарго и запрета на поставку в Иран технологий баллистических ракет.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)
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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой
По мнению дипломата, переговоры прошли конструктивно
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