Путин поддерживает закрепление в Конституции обязанности РФ содействовать развитию бизнеса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддерживает закрепление в Конституции РФ обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Об этом глава государства заявил в среду на встрече с рабочей группой по изменениям в Конституции.

"Закрепление в основном законе роли предпринимательства и обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы уместно и востребовано, полностью с вами согласен", - подчеркнул Путин, обращаясь к главе торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину, который выступил с данным предложением.

Также Катырин предложил закрепить в Конституции ответственность правительства РФ по обеспечению реализации принципов социального партнерства. По его словам, от того, как складываются отношения между работниками и работодателями, зависит то, как будет в целом выстроена работа на предприятии. Президент поддержал и это предложение.

"Конечно, надо поддержать, потому что это чрезвычайно важная составляющая поиска компромиссов при решении вопросов, связанных с развитием социальной сферы, экономики. У нас действует трехсторонняя комиссия. Это один из центральных инструментов достижения компромиссов между предпринимательским сообществом, профсоюзами при посреднической роли государственных органов власти. Поэтому, конечно, это можно закрепить в основном законе", - сказал президент.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов предложил рабочей группе внести в основной закон РФ определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.