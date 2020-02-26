Путин поддержал идею прописать в конституции недопустимость фальсификации истории

На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе глава государства отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно". "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул Путин.

Тем не менее он согласился, что нужно "активно противостоять" таким попыткам. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заключил президент.

Таким образом глава государства прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Парламентарий сообщил, что в Конституции, в частности, планируется записать, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества". Путин в ответ напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. "Все [это] чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - сказал Путин.

Никонов в своем выступлении предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом, "сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира".

Путин согласился, что поддержка соотечественников за рубежом является важным элементом. "У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - подчеркнул Путин, поблагодарив за внесение соответствующей поправки.

Президент считает правильным отражать различные трактовки исторических событий, чтобы история как наука "не свелась к постулатам, кем-то однажды заданным". "История - это наука и здесь разные трактовки возможны, разные точки зрения по поводу того, что и в какие времена происходило и как это оценивать. Согласен, здесь нужны такие формулировки, которые бы не свели всю историческую науку к каким-то постулатам, кем-то однажды заданным", - сказал президент.

По его мнению, такому подходу необходимо уделить особое внимание.

В новость были внесены изменения (17:16 мск) — добавлена информация по тексту.