20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Путин поддержал идею прописать в конституции недопустимость фальсификации истории

Президент отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает уместным прописать в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества.

На встрече в среду с рабочей группой по подготовке изменений в основном законе глава государства отметил, что попытки "украсть" у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, "но это невозможно". "Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - подчеркнул Путин.

На эту тему
Изменения в Конституцию РФ. Что предлагают политики и общественные деятели

Тем не менее он согласился, что нужно "активно противостоять" таким попыткам. "И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заключил президент.

Таким образом глава государства прокомментировал выступление члена рабочей группы, председателя думского комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова. Парламентарий сообщил, что в Конституции, в частности, планируется записать, что "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества". Путин в ответ напомнил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы обратить внимание на защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества. "Все [это] чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, безусловно", - сказал Путин.

Никонов в своем выступлении предложил также прописать в Конституции обеспечение защиты интересов русскоязычных людей и соотечественников за рубежом, "сохранение общероссийской культурной идентичности, которая и позволяет сохранять духовное единство русского мира".

Путин согласился, что поддержка соотечественников за рубежом является важным элементом. "У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно <…> там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все [они] - русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - подчеркнул Путин, поблагодарив за внесение соответствующей поправки.

Президент считает правильным отражать различные трактовки исторических событий, чтобы история как наука "не свелась к постулатам, кем-то однажды заданным". "История - это наука и здесь разные трактовки возможны, разные точки зрения по поводу того, что и в какие времена происходило и как это оценивать. Согласен, здесь нужны такие формулировки, которые бы не свели всю историческую науку к каким-то постулатам, кем-то однажды заданным", - сказал президент.

По его мнению, такому подходу необходимо уделить особое внимание.

В новость были внесены изменения (17:16 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Рябков заявил, что встреча комиссии по ядерной сделке с Ираном в Вене была деловой
По мнению дипломата, переговоры прошли конструктивно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС