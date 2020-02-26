20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин поддержал предложение закрепить в Конституции норму о кибербезопасности личности

Президент отметил необходимость обеспечить безопасность личности и государства при развитии технологий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции нормы, касающейся обеспечения безопасности личности при применении информационных технологий.

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В ходе заседания рабочей группы по разработке поправок в основной закон глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил инициативу внести в текст Конституции положение о кибербезопасности личности, общества и государства. "К ведению РФ предполагается отнести обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных", - сказал парламентарий. По его словам, включение такой нормы в статью 71 основного закона приравняет обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности, "подчеркивая значимость тех вызовов, которые стоят перед страной".

"То, что вы предлагаете в Конституции отметить, что при развитии технологий нужно обеспечить безопасность личности, общества и государства, - это чрезвычайно важно и, конечно, востребовано. Поэтому, безусловно, все это будет поддержано", - заверил Путин.

Глава государства отметил, что дискуссия в обществе о безопасности личности в цифровую эпоху "приобретает достаточно острый характер". "И вопрос стоит: что и как может использовать государство для целей развития экономики с помощью этих цифровых технологий, насколько государство может вскрывать данные о человеке, насколько публично можно эти данные использовать, как их выкладывать в информационное пространство, что за этим последует для конкретного гражданина", - отметил он.

Президент поддержал предложение о закреплении в Конституции нормы, касающейся обеспечения безопасности личности при применении информационных технологий.

В ходе заседания рабочей группы по разработке поправок в основной закон глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров озвучил инициативу внести в текст Конституции положение о кибербезопасности личности, общества и государства. "К ведению РФ предполагается отнести обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, при обороте цифровых данных", - сказал парламентарий. По его словам, включение такой нормы в ст. 71 основного закона приравняет обеспечение безопасности личности к вопросам обороны и безопасности, "подчеркивая значимость тех вызовов, которые стоят перед страной".

"То, что вы предлагаете в Конституции отметить, что при развитии технологий нужно обеспечить безопасность личности, общества и государства - это чрезвычайно важно и, конечно, востребовано. Поэтому, безусловно, все это будет поддержано", - заверил Путин.

В новость были внесены изменения (17:20 мск) — добавлена информация по тексту.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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