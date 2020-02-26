Путин: формулировка поправки по отчуждению территорий не должна мешать демаркации границ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию попросил найти такую формулировку поправки о запрете на отчуждение территорий РФ, которая не помешала бы МИД РФ вести работу по демаркации границ.

"По поводу отчуждения территорий, я уже и в прошлый раз сказал, что полностью согласен с этим предложением. Вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИДу вести работу по демаркации границ", - сказал Путин.

Он добавил, что такая работа проходит практически на постоянной основе и со многими государствами, особенно с республиками бывшего Советского Союза.