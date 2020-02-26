Рабочая группа предложила провести голосование о поправке к Конституции 22 апреля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в конституцию рассмотрела ряд предложений о дате проведения общероссийского голосования по поправке к основному закону и предлагает провести его 22 апреля. Об этом в среду сообщил сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Остается открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования", - сказал он на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Логика выбора здесь была достаточно простой - к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха", - продолжил член Совфеда, добавив, что 24 апреля у мусульман начинает месяц Рамадан. "22 апреля - это рабочий день, но мы также должны будем предусмотреть, что, конечно же, этот день будет объявлен выходным днем. Этот выходной день не будет никоим образом компенсирован за счет текущих выходных или праздничных дней", - добавил Клишас.

"Поэтому 22 апреля представляется оптимальной датой", - резюмировал он.

В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поступили поправки о порядке проведения голосования к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Планируется, что в нем смогут принять участие граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением "признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда". По словам главы ЦИК РФ Элла Памфиловой, процедура голосования будет проще, чем обычные выборы, поскольку "нет периода выдвижения кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации кандидатов".