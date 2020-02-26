Путин: поправки в Конституцию должны вступить в силу сразу после итогов голосования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны, комментируя предложение прописать в поправках, что часть вводимых норм вступит в силу после выборов главы государства в 2024 году.

Путин напомнил, что действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в Конституции, а в данном случае эти поправки часть полномочий передают в Госдуму и в Совет Федерации.

"Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, - указал Путин. - И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования".

Российский лидер напомнил также, что действующее законодательство позволяет окончательно принять этот закон о поправках после принятия Госдумой, Советом Федерации, двумя третями законодательных собраний регионов РФ и, наконец, подписи президента. Однако в виду важности этих поправок было решено, чтобы они вступили в силу только после подведения итогов голосования, "которое есть ни что иное, как плебисцит", указал Путин.

"Это самое главное. И мы должны это соблюсти. И после этого будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию", - добавил он.

Предложения о поправках в Конституцию

Глава государства также сообщил, что уже поступило более 900 предложений о поправках в Конституцию. "По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьезный, содержательный характер", - рассказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Путин уточнил, что предложения касаются практически всех направлений деятельности государства. По его словам, эти идеи поступают от разных людей, "поэтому посвящены важнейшим, но разным темам".

Президен поручил обобщить весь массив поступающих предложений по поправкам к Конституции, чтобы каждая из идей могла быть реализована на уровне соответствующего ведомства.

"Я именно об этом вас просил с тем, чтобы весь тот массив, который как и предполагалось, является очень большим, был использован на уровне тех структур, в которых эти предложения могут быть реализованы. Давайте мы это обобщим как следует еще раз, доработаем", - сказал глава государства.

Он уточнил, что разные предложения могут быть реализованы путем внесения соответствующих норм в различные законодательные кодексы, действующие законы. "Что-то может быть реализовано и на уровне правительства уже сегодня, просто соответствующим образом будут сформулированы поручения правительства, и т.д.", - добавил Путин, сделав особый акцент на том, что ни одно из дельных предложений не должно пропасть.

Как подчеркнула сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, рабочая группа охватила в итоге не менее 2/3 поступивших к ней предложений. По ее словам, большую часть предложений рабочая группа учла путем рекомендаций поправок в Конституцию. Также были выделены те предложения, которые "могут быть использованы в текущем законодательстве и в деятельности органов власти".

"На данный момент можно сказать, что стоит с учетом обобщений предложений корректировать не менее 25 системообразующих законов и кодексов. У нас есть предложения, которые позволяют восполнить пробелы в федеральном законодательстве. Самая большая часть предложений связана с детализацией действующего регулирования, в этой связи высказывается очень много пожеланий, но это мы рекомендовали бы, наверное, направить в правительство и федеральным органам исполнительной власти. Есть интересная группа предложений, которая требует коррекции не только федеральных законов и подзаконных актов, но в том числе и законов субъектов РФ. В частности, речь идет о группе предложений, связанной с преподаванием языков народов России", - добавила Хабриева.

"Есть еще интересная группа, они очень широко сформулированы, какие-то пожелания у нас есть такая возможность, мы такую рекомендацию даем - их учесть в актах стратегического планирования, а они определяют законодательную политику. Например, есть обращение наших паралимпийцев по вопросам создания общедоступной среды для занятия спортом и физической культурой для школьников, молодежи, пенсионеров. А у нас в этом году заканчивается действие стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, можно обновить с учетом этих предложений", - считает сопредседатель рабочей группы.

О законопроекте

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.